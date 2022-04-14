Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bekçilere ateş açan kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kilis'te 2 bekçiye kurusıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüpheli H.K, Osman Gazi Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri H.Y. ve M.E'ye kurusıkı tabancayla ateş açtı.
Olayda yaralanan olmadı.
Gözaltına alınan H.K'nın üst aramasında ve ikametinde 2 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği, 2 kesici alet ve şasi numaraları okunamayan 3 motosiklet ele geçirildi.
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