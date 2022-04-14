Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce son bir haftada gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 13,59 gram eroin, 12,08 gram esrar, 476,45 gram sentetik uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 44 şüpheliden 18'i hakkında "uyuşturucu satmak", 26'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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