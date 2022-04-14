Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü Yunanistan
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