Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 83 sözleşmeli personel alınacak.

Alınacak sözleşmeli personel sayısı ve pozisyonları şöyle:

"Kaloriferci (erkek) 6, sıhhi tesisatçı (erkek) 2, boyacı (erkek) 1, temizlik (erkek) 22, temizlik (kadın) 3, şoför 2, elektronik haberleşme teknolojisi tekniker 2, elektrik elektronik teknolojisi teknisyen 2, koruma ve güvenlik görevlisi (erkek) 17, koruma ve güvenlik görevlisi (kadın) 3, sağlık teknikeri biyomedikal 3, sağlık teknikeri radyoloji 3, sağlık teknikeri laboratuvar 2, sağlık teknikeri tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 12, sağlık teknikeri anestezi 2, sağlık teknikeri eczane teknikeri 1"