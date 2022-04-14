İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçak ürünler bulundurulduğu belirlenen Toroslar ve Tarsus ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 418 bin makaron, 40 kilogram tütün ve tütünü makarona doldurmaya yarayan makine bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmaya götürüldü.