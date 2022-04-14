Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 418 bin makaron ve 40 kilogram tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, 418 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 40 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçak ürünler bulundurulduğu belirlenen Toroslar ve Tarsus ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 418 bin makaron, 40 kilogram tütün ve tütünü makarona doldurmaya yarayan makine bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Mersin Makaron Tütün Kaçakçılık
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