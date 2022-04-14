Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bahis dolandırıcılarına operasyon
Antalya'da sosyal medyada bahis dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti.
Çalışmanın ardından adresleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Antalya Bahis Dolandırıcılık
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