Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 25 uyuşturucu taciri gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen 8 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
Evlerde ve otomobillerde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ile hassas terazi ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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