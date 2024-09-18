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Türkiye
DHA 18.09.2024 15:12

Kendini savcı olarak tanıttı, emekli işçiyi 3 milyon lira dolandırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Feriştah Özdemir, telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek kandıran kişi tarafından 3 milyon lira dolandırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kendini savcı olarak tanıttı, emekli işçiyi 3 milyon lira dolandırdı

Menteşe'de yaşayan emekli işçi Feriştah Özdemir, kendisini 11 Eylül'de savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Sizi bu durumdan kurtarmak için bize 3 milyon lira göndermeniz lazım" diyerek kendisini kandırıp, dolandırdığını anlatarak, şikayetçi oldu.

Emekli işçiyi 3 milyon lira dolandırdı

Şikayet üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bankaların genel müdürlükleri ile yapılan görüşmede Feriştah Özdemir'in gönderdiği paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şüphelinin Salim Ö. olduğu belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Dolandırıcılık Emekli FETÖ Muğla
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