CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce alçakça tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA