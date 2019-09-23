Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:33 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce alçakça tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: taziye Kemal Kılıçdaroğlu