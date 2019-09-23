F-16'lar Suriye hava sahasında23 Eylül 2019 Pazartesi 14:19 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:34
Milli Savunma Bakanlığından, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2019
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA