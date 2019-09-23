Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.

Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2019

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA