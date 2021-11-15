Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Irak uyruklu çocuk, gözlem altına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.
Olay
Yalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 21:55
- 21:33
- 21:45
- 21:17
- 21:10
Sıradaki Haber
Bodrum açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz