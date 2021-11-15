Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 44 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 44 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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