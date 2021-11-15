Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında yasal işlem uygulanırken, şüphelilerin yanındaki 3 av tüfeği, 1 ruhsatsız havalı tüfek ile silahla vurulmuş 3 turaç kuşu ile 3 tahtalı güvercine el konuldu.