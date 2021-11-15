Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin yanındaki av malzemeleri ve silahlara el kondu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avcılar hakkında yasal işlem uygulanırken, şüphelilerin yanındaki 3 av tüfeği, 1 ruhsatsız havalı tüfek ile silahla vurulmuş 3 turaç kuşu ile 3 tahtalı güvercine el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Şanlıurfa Milli Parklar
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