Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başak Cengiz'in anne ve babasına, olaydan duyduğu üzüntüleri iletti, failin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Kadın ve Demokrasi Derneğinin bu amaçla kurulduğunu aktaran Bayraktar, cinayetle ilgili olarak hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya "müdahil" sıfatıyla katılarak olayın failinin en ağır şekilde cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını vurguladı.
Dua edilmesinin ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar, anne Beyhan Cengiz'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Etiketler: Kadına Şiddet
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