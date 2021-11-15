Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başak Cengiz'in anne ve babasına, olaydan duyduğu üzüntüleri iletti, failin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneğinin bu amaçla kurulduğunu aktaran Bayraktar, cinayetle ilgili olarak hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya "müdahil" sıfatıyla katılarak olayın failinin en ağır şekilde cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını vurguladı.

Dua edilmesinin ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar, anne Beyhan Cengiz'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.