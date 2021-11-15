Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 gündür kayıp kadın ormanlık alanda bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün önce kaybolan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.
Kökez Mahallesi'nde ikamet eden Safiye Çoban'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye giden AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Kadın, çalışmalar sırasında mahalleye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.
Sağlık ekiplerince durumunun iyi olduğu belirlenen Çoban, tedbir amaçlı Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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