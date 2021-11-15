Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyona çarpan kamyonetteki kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lastiği patladığı için sağ şeride yanaşan kamyona kamyonet çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza saat 19.00 sıralarında Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Uzunçiftlik mevkisinde meydana geldi.
İstanbul istikametine seyreden Bayram Ö. idaresindeki kozmetik ürünleri yüklü kamyonet, Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Kartepe mevkisinde, lastiği patladığı için emniyet şeridine park eden Sedat Ü. idaresindeki sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, kamyonette bulunan Galip Çetin olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yoğunluk oluşan otoyolun İstanbul yönünde, trafik akışı kontrollü sağlandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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