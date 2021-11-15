Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 142 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 142 düzensiz göçmen Marmaris'te karaya çıkartıldı. Organizatör olduğu gerekçesiyle 1 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda, can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları ve geri itilen lastik botlardaki 142 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 142 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan Muğla
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