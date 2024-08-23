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Türkiye
DHA 23.08.2024 16:42

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kaldırımda oturan kadına çarptı

Konya'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarında oturan Özlem Erdine'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdine, hastaneye kaldırıldı.

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kaldırımda oturan kadına çarptı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 14.30 sıralarında Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Dutlu Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz D. hafif ticari aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında oturan Özlem Erdine'ye çarptı.

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kaldırımda oturan kadına çarptı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Erdine, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Erdine'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Yılmaz D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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