Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun iç ve doğu kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri yağışlı geçecek.

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın aynı gün Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile kuzeydoğusu, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun iç ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 32, İzmir'de 36, Antalya'da 37, Diyarbakır'da 40, Adana'da 35, Samsun'da 31 derece civarında seyredecek.