Türkiye
Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı19 Aralık 2019 Perşembe 02:54 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 02:52
Elazığ'da motorun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı AFAD ekiplerince kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Merkeze bağlı Koçkale köyü mevkiinde balık avı için Keban Baraj Gölü'ne açılan 3 balıkçının kullandığı teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.
Rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekne, havanın sisli olması nedeniyle bir süre sonra baraj gölünde gözden kayboldu.
[Fotoğraf: İHA]
4 saat mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Teknede mahsur kalan 3 balıkçıdan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD ekiplerince bölgede başlatılan arama kurtarma çalışması sonucunda baraj gölünde 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı.
Kaynak: AA