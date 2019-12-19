Eskişehir’de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü19 Aralık 2019 Perşembe 01:32 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 01:29
Eskişehir’de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çarptığı aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada, otomobilin orta refüjde olan aydınlatma direği beton bloğunu yerinden çıkardığı görüldü.
Eskişehir-Ankara karayolunda Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine yandan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtaran itfaiye ekipleri sağlık personeline teslim etti.
Aydınlatma direği beton bloğu yerinden çıktı
Sağlık ekipleri, yaralı Feyzi Dereli'yi tüm müdahaleye rağmen kurtaramadı.
Sürücünün cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazada otomobilin orta refüjde olan aydınlatma direği beton bloğunu yerinden çıkardığı görüldü.
Kaynak: İHA, DHA