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Türkiye
AA 20.06.2026 11:58

KDK, soyadı değişikliği nedeniyle diplomanın güncellenmesi talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), boşanan kişinin soyadı değişikliği nedeniyle diplomasının güncellenmesi talebini haklı bularak Marmara Üniversitesine tavsiye kararı verdi.

KDK, soyadı değişikliği nedeniyle diplomanın güncellenmesi talebini haklı buldu

KDK'nın kararına göre, boşanmasının ardından soyadı değişen kişi, yüksek lisans diplomasının güncel kimlik bilgilerindeki soyadına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu. Üniversitenin talebi karşılamaması üzerine kişi, KDK'ye başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı bularak diplomanın güncel kimlik bilgilerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasını taşıyan kararda üniversitelerin diplomaların düzenlenmesi ve değiştirilmesi noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, bu yetkinin öğrencilerin çalışma hayatını koruma gerekliliği göz önünde bulundurularak kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı.

Boşanma nedeniyle soyadı değişen kişinin diplomasının düzenlenmesi talebinin reddedilmesinin özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilen kararda, müdahalenin Anayasa'daki haklı sebeplere dayanma ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama koşullarına uygun olması gerektiği kaydedildi.

Başvurucunun, başvurusunda diplomasındaki soyadı değişikliği talebi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduğu ancak üniversitenin makul bir gerekçe ve zorunluluk ortaya koymadan değişiklik için mahkeme kararı istediği anlatılan kararda, "Talebinin reddi şeklindeki sınırlamanın kamusal menfaat ile bireysel menfaat arasında korunması gereken dengenin başvurucu aleyhine bozulmasına neden olduğu ve idare tarafından bireye orantısız bir külfet yüklendiği değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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