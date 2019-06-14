Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Portekiz Ombudsmanlık Kurumu iş birliğiyle yürütülen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi"nin KDK'da yapılan kapanış toplantısında, bugün karne alan ve sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Projenin açılışının 2018'de dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldığını hatırlatan Malkoç, proje kapsamındaki çalışmaları anlattı. Şeref Malkoç, tecrübe paylaşımının önemli olduğunu vurguladı.

"17 bin 507 şikayeti karara bağladık"

KDK'nin 2013’te çalışmalarına başladığını aktaran Malkoç, kurumun çeşitli tavsiye kararlarına imza attığını, "dostane çözüm" yoluyla yapılan görüşmelerle mağduriyetlerin giderildiğini anlattı.

Malkoç, şöyle devam etti:

"Devletle millet arasında bir uzlaşma, barış köprüsü olma gayretimiz iyi noktalara taşındı. 2018'de 17 bin 585 şikayet aldık, aynı yıl karara bağladığımız dosya sayısı 17 bin 507'dir. Hemen hemen başvuru sayısı kadar karar oluşturmuşuz. Telefonla, elektronik postayla veya yüz yüze görüşmeler sonucunda 97 bin 538 kişiye de yardımcı olmuşuz, yol göstermişiz, sıkıntısına çözüm bulmaya, derdine çare olmaya çalışmışız."

Sınavların başlangıç süresiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yönelik tavsiye kararı aldıklarını hatırlatan Malkoç, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 20 yıl önce hak kazandığı emekliliği iptal edilen bir vatandaşla ilgili bir başka kararı da örnek gösterdi.

Danıştay ve TBMM'nin yükü hafifledi

Malkoç, bu kararların çok sayıda kişiyi ilgilendirdiğini, kararlarla Danıştay'a, TBMM'ye gelecek çok sayıda dosyanın, şikayetin önüne geçildiğini belirtti.

İdarenin KDK kararlarına uyma oranın yüzde 75'lere ulaştığını bildiren Malkoç, insan odaklı ve merkezli idari kamu hizmetinin üst düzeyde olması için çalıştıklarını söyledi.

Malkoç, idarenin denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilir olmasına katkı sunmaya gayret gösterdiklerine dikkat çekti.

Medyayla yakın ilişkiler içinde bulunduklarını ifade eden Malkoç, 2019 hedeflerinden birinin de hak arama kültürünü yaygılaştırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA