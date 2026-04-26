Kazayı görüp durdu, otomobiline başka araç çarptı: 1 ölü

Kaza, Aksaray- Konya kara yolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi.

Mustafa Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği tır, refüje devrildi. Ailesiyle birlikte, eşinin kardeşinin düğünü için Bingöl’den Manisa’ya gitmek için otomobiliyle yola çıkan Mehmet Bingöl, kazayı görüp, yardım etmek amacıyla durdu.

Bu sırada hacca gidecek yakınlarını Aksaray’dan Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir yönetimindeki otomobil, Bingöl’ün aracına çarptı. Kazada, tır şoförü ile 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.