Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 26.04.2026 10:52

Kazayı görüp durdu, otomobiline başka araç çarptı: 1 ölü

Aksaray'da devrilen tırı görerek yardım etmek için duranların otomobiline arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

[Fotograf: DHA]

Kaza, Aksaray- Konya kara yolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi.

Mustafa Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği tır, refüje devrildi. Ailesiyle birlikte, eşinin kardeşinin düğünü için Bingöl’den Manisa’ya gitmek için otomobiliyle yola çıkan Mehmet Bingöl, kazayı görüp, yardım etmek amacıyla durdu.

Bu sırada hacca gidecek yakınlarını Aksaray’dan Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir yönetimindeki otomobil, Bingöl’ün aracına çarptı. Kazada, tır şoförü ile 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Aksaray Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Uşak'ta ihbara giden polise ateş açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
'Teslim edilmeyen ürünlerin parasını faiziyle birlikte geri isteyin'
12:15
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
12:07
ABD'nin Georgia eyaletinde orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu
11:59
Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının sayısı 1052'ye ulaştı
11:56
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
11:51
Hatay'da barajlardaki doluluk oranı yağışlarla arttı
2 bin 200 rakımda kar manzarası
2 bin 200 rakımda kar manzarası
FOTO FOKUS
TSK'nın bukalemun İHA'sı: Süper Şimşek
TSK'nın bukalemun İHA'sı: Süper Şimşek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ