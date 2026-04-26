AA 26.04.2026 07:03

Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye büyük ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, uzun kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 400 bin lira ceza kesildi, ehliyeti iptal edildi, aracına el konuldu.

İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu.

Araç sürücüsü Mustafa G'nin 2,23 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 400 bin lira ceza uygulandı.

Mustafa G'nin ehliyeti iptal edilirken araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Sıradaki Haber
30 metrelik uçurumdan düştü, ekipler seferber oldu
SON HABERLER
06:57
30 metrelik uçurumdan düştü, ekipler seferber oldu
06:21
Filistin'de gözler yerel seçim sonuçlarında
05:34
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
06:26
ABD Başkanı Trump'ın katıldığı programda silah sesleri
03:31
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
03:28
İstanbul'da onarım çalışması nedeniyle Yıldız-Mahmutbey metro seferlerine düzenleme
