30 metrelik uçurumdan düştü, ekipler seferber oldu

Karadonu köyü sınırlarında yer alan Doğanlar Kalesi mevkiinde dağlık alanda gezen 22 yaşındaki A.T.C, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yuvarlandı.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi.
Düştüğü yerde kayalıklarda sıkışan ve yaralanan genç, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.