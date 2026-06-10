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Türkiye
TRT Haber 10.06.2026 11:59

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Batı ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; Kastamonu ve Çankırı çevreleri, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimleri, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağış anında, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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