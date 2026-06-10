10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; Kastamonu ve Çankırı çevreleri, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimleri, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış anında, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.