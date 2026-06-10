Çok Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.06.2026 11:43

İstanbul'da bir eve yapılan denetimde 42 yılan bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bir evde bulunan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king türü olmak üzere 42 yılana el koydu.

İstanbul'da bir eve yapılan denetimde 42 yılan bulundu

DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

"Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı"

Bu kapsamda 42 yılana el konulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
DKMP Tarım ve Orman Bakanlığı Yılan
Sıradaki Haber
Balıkçı gemilerindeki takip cihazları yenileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Bursa'da evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
12:22
Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi
12:14
İran: ABD, ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor
12:14
AB, savunma projelerinde bürokrasiyi azaltacak düzenlemeler hazırlıyor
12:06
THY'den mayıs ayında tarihi rekor
12:04
Ankara'da bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
Kurtuluş Savaşı'nda halkı doyuran su değirmeni hala dönüyor
Kurtuluş Savaşı'nda halkı doyuran su değirmeni hala dönüyor
FOTO FOKUS
A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında "Bizim Çocuklar" birinci oldu
A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında "Bizim Çocuklar" birinci oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ