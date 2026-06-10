Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.06.2026 10:05

Deriner'de 7 yıl sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldı

Artvin'de, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner'de, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı.

Deriner'de 7 yıl sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldı

Kentte son dönemde etkili yağışlar, yüksek kesimlerdeki karın erimesi ve Çoruh Nehri üzerinde membada bulunan Yusufeli ve Artvin barajlarından su bırakılması sonucu Deriner Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Enerji üretimi amacıyla kullanılan ve yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda su miktarı 1 milyar 850 milyon metreküpe ulaşarak doluluk oranı yüzde 94 oldu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki 5 barajdan biri olan Deriner'de, su yönetimi planlaması kapsamında dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Barajda 2019'dan sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldığı belirtildi.

Su tahliyesini izlemek isteyen vatandaşlar, baraja hakim konumdaki Salkımlı köyüne giderek o anları takip etti.

ETİKETLER
Artvin Barajlar
Sıradaki Haber
Ankara'da kumar oynatılan 4 iş yerine operasyon: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
211 ülkeye 4,8 milyar dolarlık hububat ihraç edildi
10:34
ALES başvuruları başladı
10:33
Kırsaldaki girişimcilere 375,6 milyon liralık destek
10:31
Tip 1 diyabet profesyonel spora engel değil
10:26
Türkiye'nin marka devleri liginde lider değişmedi
10:10
İran: ABD'nin saldırıları uluslararası hukukun açık ihlalidir
Deriner'de 7 yıl sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldı
Deriner'de 7 yıl sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldı
FOTO FOKUS
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ