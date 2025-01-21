Kazaya müdahaleye giden itfaiyecilere yol vermedi

Bandırma-Bursa kara yolunda meydana gelen bir kazaya giden itfaiye ekibi tüm uyarılara rağmen sol şeritten ayrılmayan bir araç tarafından yavaşlatıldı. Sağ şeride geçmeyen ve yolunda seyreden araç tepki toplarken, itfaiye ekipleri ise boş bulduğu anda sağ şeride geçerek olay yerine ulaştı.

5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkaran itfaiye çalışanları, yaşadıkları olay sonrasında engel oluşturan araç için şikayetçi olunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis birimlerine aracı rapor etti.

Araca 'Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme' maddesine istinaden 993 TL cezai işlem uygulandı.