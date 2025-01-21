Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.01.2025 09:33

Kazaya müdahaleye giden itfaiyecilere yol vermedi

Balıkesir'de 5 yaralının bulunduğu kaza ihbarına giden itfaiyeyi sol şeritten ayrılmayıp yavaşlatan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bandırma-Bursa kara yolunda meydana gelen bir kazaya giden itfaiye ekibi tüm uyarılara rağmen sol şeritten ayrılmayan bir araç tarafından yavaşlatıldı. Sağ şeride geçmeyen ve yolunda seyreden araç tepki toplarken, itfaiye ekipleri ise boş bulduğu anda sağ şeride geçerek olay yerine ulaştı.

5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkaran itfaiye çalışanları, yaşadıkları olay sonrasında engel oluşturan araç için şikayetçi olunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis birimlerine aracı rapor etti.

Araca 'Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme' maddesine istinaden 993 TL cezai işlem uygulandı. 

ETİKETLER
İtfaiye Balıkesir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da DEAŞ'a para gönderen 12 şüpheli gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Doğu buz kesti: Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi
10:41
2024 yılında 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi
10:50
3 Bakan yanan otelde incelemelerde bulunuyor
10:20
2024'te 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı
10:21
Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı
10:20
Biden'dan son dakika golü: Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilan etti
Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava
FOTO FOKUS
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ