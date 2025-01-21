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Türkiye
AA 21.01.2025 09:25

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 37 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 37 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında örgüt mensuplarınca mezar anmaları ve kapalı alan toplantıları ile örgüt progandası yapılan korsan eylemlere katılan, örgütün açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip edip, cezaevinde ziyarette bulunan şüpheliler belirlendi.

Fiziki ve teknik takip yapılan 46 şüpheliyi yakalamak üzere İstanbul'da 35 adresin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ile Diyarbakır'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman, örgüte ait bayrak ile flama ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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