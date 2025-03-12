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Türkiye
AA 12.03.2025 22:30

Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu

Bingöl'de trafik ışıklarında trafik kazası meydana geldi. Kaza anında sürücüsünün indiği otomobil hareket etmeye devam etti. Sürücü hareket eden otomobiline koşarak yeniden bindi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Otomobil de önünde bekleyen araca çarptı.

Kaza anında sürücüsünün indiği otomobil hareket etmeye devam etti. Bu sırada koşarak hareket eden otomobiline yeniden binen sürücü, aracını yol kenarına çekmeyi başardı.

Kazada, 3 araçta hasar oluştu.

Kaza anı ve çarpışmadan sonra aracından inen sürücünün hareket eden otomobiline koşarak yeniden binmesi özel halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi.

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Bingöl Trafik Kazası
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Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu
Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu
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