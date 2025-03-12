Motosiklet cezalarına yeni düzenleme: Yarış ve akrobatik harekete 47 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.

Taslakta yer alan düzenlemelere göre, mevcut halde 2 bin 167 lira olan dur ihtarına uymama cezası, yeni düzenlemeyle 47 bin liraya çıkarılacak.

18 bin 677 lira olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası aynı fiyattan devam edecek. Ancak sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin lira ceza kesilecek.

Hazırlanan taslağa göre, kırmızı ışıkta geçenlere yönelik ceza da artıyor. Para cezası her defasında artacak ve 6. ihlalde ise 80 bin lira ceza ile birlikte ehliyet iptal edilecek.

Akan trafikte yarış ve akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza kesilecek.