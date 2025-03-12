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Türkiye
AA 12.03.2025 12:21

9 ilde uyuşturucu operasyonu

Giresun merkezli 9 ilde, uyuşturucu imalatçıları ve tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli tutuklandı.

9 ilde uyuşturucu operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun Jandarma Komutanlığınca, "uyuşturucu madde imalatı ve zehir tacirliği" suçlarına yönelik, Giresun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 24 şüphelinin tutuklandığı, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 71 telefon ve tablet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildiği bildirildi.

MASAK raporu neticesinde şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan elde ettikleri 20 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca Giresun merkezli 24 ilde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 305 kişi hakkında da adli işlem uygulandığı kaydedildi.

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Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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