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Türkiye
AA 12.03.2025 12:02

Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs bileti ücretlerine ilişkin fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
[Fotograf: AA]

Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde AŞTİ'deki şehirler arası otobüs firmalarının düzenlediği biletlere yönelik inceleme yaptı.

Ekipler, denetimlerde, Bakanlığa bildirilen bilet tarifesi ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatlarını karşılaştırdı.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, denetimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, ülkede otobüsle biletli yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin Bakanlıkça çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi

Bu taşımaların adil, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi ortamda olabilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Baştor, "Firmalar, bilet ve zaman tarifelerini önceden planlayarak Bakanlığımıza bildirmekle yükümlü. Bizler de yapmış olduğumuz denetimlerde tarafımıza bildirilen ücretlerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyoruz." ifadesini kullandı.

Baştor, bildirilen tarifelerin 4 aylık periyotlar halinde belirlendiğini ve bu sürede firmaların bilet fiyatlarını güncelleyemediğini söyledi.

Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi

"Fahiş bilet satan firmalara ceza uyguluyoruz"

Yaptıkları denetimlerde, bildirilen fiyatların üzerinde satış yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini anlatan Baştor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmalar, belirlenen fiyatları yüzde 30'a kadar indirebilir ancak üzerinde satış yapamaz. Üzerinde yapılan her satış, fahiş fiyat uygulamasına giriyor ve tarafımızca cezai müeyyideler uygulanıyor. Bakanlığımızca 81 ilde 13 bölge müdürlüğümüz tarafından ve elektronik denetim sistemlerimizle takipleri yapıyoruz. Fahiş bilet satan firmalara 8 bin 173 lira para cezası uyguluyoruz, kesilen her bir bilet için 2 bin 955 lira ceza kesiyoruz. Yapılan denetimlerde, terminal ve ara durak noktaları haricinde yaya ve trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yolcu indirip bindirenlere, korsan taşıma yapanlara, biletsiz yolcu taşıyan firmalara da ceza düzenliyoruz."

Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi

Baştor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bir kanun çalışması olduğunu aktararak, bu çalışmayla suçta ısrar eden firmalara, tekrarı halinde 85 bin liraya kadar idari para cezası düzenleme imkanı getirileceğini bildirdi.

Ülkede 425 şehirler arası taşımacılık yapan firma olduğuna işaret eden Baştor, "Bu ücretleri kendileri belirleyip bize bildirmek ve vatandaşa öncesinde bilet fiyatlarını belirtmekle yükümlüler. Anlık olarak biz de firmaların bütün kestikleri bilet ücretlerini sistemden görebiliyoruz." diye konuştu.

Baştor, vatandaşların fahiş fiyat uygulayan firmaları şikayet edebildiğini, CİMER üzerinden şikayetlerini bildirebildiğini, kendilerinin de bunları titizlikle inceleyip firmaların savunmalarını alarak cezai müeyyide uyguladıklarını aktardı.

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