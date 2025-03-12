Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.03.2025 13:45

Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza

Gümüşhane'de, yasaklı ırk köpeği maskesiz gezdiren kişiye 76 bin 173 lira idari ceza uygulandı.

Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza

Valilikten yapılan açıklamayan göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kişinin, ağızlıksız şekilde yasaklı ırk köpek gezdirdiği tespit edildi.

Sahiplendirme belgesi bulunmayan, yasaklı ırk ve çipsiz olduğu tespit edilen köpek, barınağa teslim edilmek üzere Gümüşhane Belediyesi görevlilerince muhafaza altına alındı.

Pitbull cinsi köpeği gezdiren Ö.C'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 76 bin 173 lira ceza kesildi.

ETİKETLER
Gümüşhane Köpek
Sıradaki Haber
9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
14:11
A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı
14:20
Küresel ısınma arıları nasıl etkiliyor?
14:00
Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi
13:50
Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı
13:44
AB, ABD tarifelerine yeni önlemlerle karşılık verecek
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ