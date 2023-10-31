Kazadan yaralı kurtulup, kalp krizi geçiren orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Yukarı Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda 13 Ekim'de arazözün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 30 yaşındaki Samet Şimşek, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Cenazesi hastane morgundan alınan Şimşek'e, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Burada, Şimşek'in Türk bayrağına sarılı tabutunun başında dua edildi.
Daha sonra Piyalepaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alınan cenaze, Gelincik Camisi'nde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi.
Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile mesai arkadaşları katıldı.
Bu arada Samet Şimşek'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.
Olay
Gölcük ilçesinde 13 Ekim'de Murat Can Uygun idaresindeki 54 A 71 kodlu arazöz, Yukarı Değirmendere mevkiinde yaklaşık 30 metreden ormanlık alana devrilmiş, kazada orman işçisi Arda Yılmaz hayatını kaybetmiş, sürücü ile işçiler Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralanmıştı.
Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.