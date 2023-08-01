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Türkiye
İHA 01.08.2023 10:37

Kazada yaralandı, "ben öldüm mü?" diye sordu

Sakarya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı kadın, "4 çocuğum var, ben öldüm mü?" diye sayıkladı. Sağlık ekipleri ise "hayır ölmedin" diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Kazada yaralandı, "ben öldüm mü?" diye sordu

Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde meydana geldi. Almanya’dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki panelvan tipi araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı kadın uzun bir süre, "4 çocuğum var, ben öldüm mü? Allah rızası için doğru söyleyin" diye sayıkladı. Sağlık ekipleri ise yaralı kadını "hayır ölmedin" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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