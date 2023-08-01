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Türkiye
AA 01.08.2023 10:16

İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa lideri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci sırada yer aldığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa lideri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı olarak birinci sıradayız. İstanbul Havalimanı ulaşımda zirveden inmiyor" ifadesini kullandı.

Avrupa'daki havalimanlarının yılın ilk yarısına ilişkin kargo trafik sıralaması da Uraloğlu'nun paylaşımında yer aldı.

Buna göre, ilk 5'teki havalimanları şöyle:

1- İstanbul Havalimanı

2- Milano-MXP

3- Leipzig-Halle

4- Madrid

5- Köln-Bonn

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Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı
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