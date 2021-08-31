Karadeniz Caddesi üzerinde otomobiliyle seyreden sürücü, sokaktan caddeye giriş yapan motosiklete çarptı.

Motosiklet ve sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Savrulan motosiklet, o sırada karşıya geçmeye çalışan kadının kontrolündeki bebek arabasına çarptı.

Çocuk yola düştü

Bebek arabasındaki çocuk, arabadan fırlayarak yola düştü. Kadın ve çevredekiler panikle çocuğun yanına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Bebeğin yüzünde ezikler vardı"

Kaza anını anlatan görgü tanığı Emre Türkmen, “Dükkandaydık, bir anda bir ses geldi. Dışarıya baktığınızda motosiklet bebek arabasına çarpmıştı. Bebek arabasından bebek fırladı. Kafasını kaldırıma vurdu. Yüzünde çizikler vardı, dudağı patlamıştı. Kadın sinir krizi geçirdi. Buradaki esnaf yardımcı oldu. Kadını sakinleştirmeye çalıştık. Bebeğin yüzünde ezikler vardı. Ambulansla hastaneye gittiler. Durumları iyiymiş" dedi.