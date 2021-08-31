Kayseri'de yaşayan 42 yaşındaki Gülseren Yalçın, kısa süre önce 2 çocuğu ile birlikte koronavirüse yakalandı. Çocukları hastalığı hafif atlatsa da Gülseren Yalçın o kadar şanslı değildi. Durumu bir anda ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı.

19 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Yalçın, aşı olmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor.

"Herkes kısırlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, öyle yapıyor dedi, hepsi yalan. Aşı olsaydım şimdi burada olmayacaktım, çocuklarımın yanında olacaktım, çok pişmanım."

3 çocuk annesi Yalçın, hastalığı atlatarak evine döneceği günü iple çekiyor.