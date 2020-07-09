Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 5 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki Barış Çalışkan'ın çok sevdiği kuzusu telef oldu.

Kuzununun ölmesine çok üzülen Çalışkan, gözyaşlarına boğuldu.

Çalışkan'ın bu durumundan haberdar olan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Çalışkan'ı köyünde ziyaret ederek, 5 kuzu hediye etti.

Kaymakam Köksal'ın bu sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Çalışkan, bu sefer mutluluk gözyaşı döktü.

"Devletime teşekkür ediyorum"

Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirten Barış Çalışkan, "Bir nebze üzüntümü bastırabilmek için hayvanları getirdiler. Devletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.