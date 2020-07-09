Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kazada kuzusu ölen çocuğa kaymakamdan sürpriz
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman'da bir otomobilin çarpması sonucu kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan çocuk, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ın kendisine hediye ettiği 5 kuzu karşısında sevinç gözyaşları döktü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 5 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki Barış Çalışkan'ın çok sevdiği kuzusu telef oldu.
Kuzununun ölmesine çok üzülen Çalışkan, gözyaşlarına boğuldu.
Çalışkan'ın bu durumundan haberdar olan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Çalışkan'ı köyünde ziyaret ederek, 5 kuzu hediye etti.
Kaymakam Köksal'ın bu sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Çalışkan, bu sefer mutluluk gözyaşı döktü.
"Devletime teşekkür ediyorum"
Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirten Barış Çalışkan, "Bir nebze üzüntümü bastırabilmek için hayvanları getirdiler. Devletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Etiketler: Mutlu Köksal Kaymakamdan sürpriz Gölbaşı KaymakamıSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 13:47
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