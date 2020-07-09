Adalet Bakanlığı nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik ihdas etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla kurulan yeni noterliklerin 122’si birinci sınıf, 40’ı ikinci sınıf ve 24’ü ise üçüncü sınıf noterliklerden oluşuyor.

Noterlik sayısı 2 bin 247'ye ulaştı

Adalet Bakanlığı 2019 yılında yaptığı çalışmalarda ise 27 adet birinci sınıf, 78 adet ikinci sınıf ve 25 adet üçüncü sınıf olmak üzere toplamda 130 noterlik kurarak ülke genelinde noterlik sayısını 2 bin 61’e ulaştırmıştı.

Yapılan son çalışma ile ülke genelinde 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı 1016 artarak 2 bin 247’e ulaşmış oldu. Bu rakamlar yüzde 83’lük bir artış anlamına geliyor.

En fazla noterlik İstanbul'da

Adalet Bakanlığı en fazla yeni noterliği 44 noterlikle İstanbul’da kurdu.

İstanbul’u 14 yeni noterlikle Ankara takip ediyor. Antalya’ya 10, İzmir’e 9, Bursa’ya da 8 yeni noterlik kurulacak.

Ayrıca Adalet Bakanlığı son çalışma ile noterlik bulunmayan Altınova, Belen, Çiftlikköy, Çilimli, Hacılar, Kaynaşlı, Kemalpaşa (Artvin), Toprakkale, Yahşihan ilçelerinde noterlik kurulmasına karar verdi.

Böylece yeni kurulan noterliklerle vatandaşın kendisine en yakın yerde, beklemeden hızlı bir şekilde noterlik işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmış olacak.