Haber Giriş: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda örgütsel kitap ve doküman ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü.
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