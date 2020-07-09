Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kamyonetin bagajından eroin çıktı

Bu kapsamda, 6 Haziran'da Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Tatlıcak mezrasında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilen kamyonet durduruldu.

Yapılan arama kamyonetin bagajında 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.