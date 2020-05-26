Kaza, TEM Otoyolu Gebze Şekerpınar Gişeleri öncesinde kurulan polis uygulama noktasında meydana geldi.

Kocaeli’nden İstanbul’a geçiş yapanların seyahat izin belgelerinin kontrol edildiği polis noktasının girişinde Hüseyin Çakıroğlu yönetimindeki tır, önünde yavaşlayan Mehmet Irmak’ın kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kontrol noktasındaki polislerin kazayı görerek telsizden bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada hasar gören tırda sıkışan Hüseyin Çakıroğlu'nu, itfaiye kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakıroğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sebze ve meyveler yola döküldü

Kazada Hüseyin Çakıroğlu’nun kullandığı tırın dorsesindeki sebze ve meyveler yola döküldü. Polis ekipleri bölgede önlem alarak araç trafiğinin tek şeritten devam etmesini sağladı.

Yoldaki meyve ve sebzeler Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.