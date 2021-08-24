Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar mevkiinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü.

Kaz Dağları'ndaki yangının ilerlemesi ekiplerin yoğun çalışmasıyla engellendi. Yangına 10 helikopter, 242 orman işçisi ve 40 arazözle müdahale ediliyor. Bölgedeki son durum @trthaber'de. pic.twitter.com/EzkZ9N74Zv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2021

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir Edremit yangınının saat 11.30 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.