Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 06:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
İstanbul'da ambalaj imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.https://t.co/YOHwAv4vWs pic.twitter.com/DhmSAmqIdt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2021
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Güvenlik güçleri binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.
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