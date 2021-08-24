Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.https://t.co/YOHwAv4vWs pic.twitter.com/DhmSAmqIdt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2021

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Güvenlik güçleri binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.