Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Heybeliada'da, ormanlık alanda gece yarısı çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Heybeliada'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Maltepe ve Kartal itfaiyesi de yangına müdahale için Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde hazır bekletildi.
Adalar itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 03:52
- 03:53
- 03:27
- 03:10
- 02:21
Sıradaki Haber
Avrupa Şampiyonu karateci memleketinde coşkuyla karşılandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz