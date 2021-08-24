Etlik Mahallesi'ndeki pazarda, esnaf ile müşteri arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre esnaf, ezik olduğunu düşündüğü şeftalileri iade etmek isteyen müşterisine hakaret etti. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesi kavgayı durdurmaya yetmedi. Olay yerine zabıta, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis kavgayı yatıştırmak için havaya ateş açtı.

Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.

